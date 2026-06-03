A Celleno torna la Festa delle Ciliegie, tra falconeria e sfilate. Durante l’evento, si svolge anche il Campionato Internazionale dello Sputo del Nocciolo, dove si sfidano i partecipanti. Tra le attrazioni, la Crostatona, una torta lunga oltre venti metri, attira visitatori e curiosi. La manifestazione combina tradizione e divertimento, offrendo diverse attività legate al territorio e alla gastronomia locale.

Come si vince il Campionato Internazionale dello Sputo del Nocciolo?. Cosa rende speciale la Crostatona lunga oltre venti metri?. Chi parteciperà alla sfilata di moda organizzata dagli studenti?. Quali eventi sportivi e musicali seguiranno la festa a giugno?.? In Breve Programma dal 5 al 7 giugno con sfilate, falconeria e musica dance anni '70-2000.. Sabato 6 giugno sfilata moda Istituto Pio Fedi e spettacolo Urbeveteris Falcons.. Domenica 7 giugno XXVII Campionato Internazionale dello Sputo del Nocciolo presso lo Sputodromo.. Ore 19:00 domenica apertura Crostatona gigante lunga oltre 20 metri in Piazza.. Celleno si prepara alla XXXIX edizione della Festa delle Ciliegie tra sfilate storiche e lo sputo del nocciolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Celleno: tra falconeria e sfilate, torna la Festa delle Ciliegie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Festa delle Ciliegie a Celleno: sputo del nocciolo, "crostatona" e sfilata gruppi mascheratiDurante la festa delle ciliegie a Celleno, in provincia di Viterbo, si sono svolte diverse attività tra cui la sfilata di gruppi mascherati e la...

Madonna delle ciliegie, nasce il culto a Celleno: "Benedica i nostri alberi di questo frutto così buono" | FOTO e VIDEOVenerdì 29 maggio si terrà a Celleno la cerimonia di apertura del nuovo culto dedicato alla Madonna delle ciliegie, un evento che unisce tradizione...

Argomenti più discussi: Torna la Festa delle Ciliegie di Celleno: tra momenti classici e tante novità, il borgo della Tuscia si prepara alla XXXIX edizione; Tra momenti classici e tante novità, torna la Festa delle Ciliegie.

Tutto pronto per la festa delle ciliegieCELLENO - Torna la Festa delle Ciliegie di Celleno, uno degli appuntamenti più amati e attesi di tutta la Tuscia, giunta quest’anno alla sua XXXIX edizione. Dal 5 al 7 giugno 2026, il borgo medievale ... civonline.it

La Madonna delle Ciliegie esiste davvero: storia e significato di un'antica devozioneA Celleno, nel Viterbese, un nuovo dipinto della Madonna delle Ciliegie accompagna la tradizionale Festa delle Ciliegie. Una devozione antica che intreccia fede, arte e identità del territorio ... famigliacristiana.it