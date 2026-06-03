Celik lascia la Roma? Offerta shock dal Fenerbahce

Zeki Celik potrebbe lasciare la Roma per trasferirsi al Fenerbahçe. Il club turco ha presentato un'offerta considerata significativa, che potrebbe portare alla cessione del calciatore. La trattativa si svolge in un momento in cui il giocatore sta per partecipare al Mondiale con la nazionale. La decisione dipenderà dalle negoziazioni tra le parti e dalle eventuali condizioni dell'offerta. La possibilità di un trasferimento si inserisce in un contesto di mercato tra i due club.

Il futuro di Zeki Celik si allontana da Roma e punta dritto verso la Super Lig turca, accendendo un vero e proprio scontro di mercato a Istanbul proprio mentre il calciatore si prepara a scendere in campo al Mondiale con la maglia della propria nazionale. Il laterale destro è attualmente legato al club giallorosso da un contratto vicino alla scadenza, ma le trattative per un eventuale rinnovo si sono bruscamente arenate in una fase di stallo che appare difficilmente superabile. Di questa situazione di incertezza ha approfittato immediatamente il Fenerbahce, che dopo i primi sondaggi esplorativi delle ultime ore ha rotto gli indugi confermando l’intenzione di riportare il difensore in patria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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