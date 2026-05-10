Dybala sirene dal Boca Juniors ma l’offerta è shock

Il calciomercato si anima con notizie di un possibile trasferimento di Paulo Dybala. Il club argentino Boca Juniors avrebbe manifestato interesse ufficiale per riportare l’attaccante nel campionato sudamericano. Le trattative tra le parti sarebbero in corso, mentre l’offerta presentata sarebbe considerata da alcuni come molto elevata. La situazione resta da seguire attentamente nelle prossime settimane per capire se si concretizzerà il ritorno del giocatore in Argentina.

Il destino di Paulo Dybala si tinge di giallo mentre il calciomercato entra in una fase di fibrillazione, con il Boca Juniors che sarebbe uscito allo scoperto per riportare l’attaccante in Argentina già nella prossima finestra di trasferimenti. Secondo quanto rivelato dalla giornalista Eleonora Trotta, il club di Buenos Aires avrebbe effettuato i primi sondaggi esplorativi, scontrandosi tuttavia con un ostacolo economico apparentemente insormontabile. La proposta messa sul piatto dagli Xeneizes risulterebbe infatti inferiore al milione di euro, una cifra definita siderale rispetto agli attuali standard salariali del calciatore e che, allo stato attuale, congela ogni possibile trattativa.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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