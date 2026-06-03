celebration summer party dona 10mila euro ai minori a rischio di don luigi merola

La terza edizione dell’evento di gala trasforma l’intrattenimento in impatto sociale concreto. Davanti a una platea di 1.000 persone, i proventi sono stati interamente devoluti alla Onlus “A Voce d’ ‘e creature” per sostenere l’educazione e il riscatto sociale nel quartiere Arenaccia. Coniugare la cultura dello spettacolo con il sostegno attivo al territorio: con questo spirito si è conclusa con straordinario successo la terza edizione del “Celebration Summer Party” al Toma Beach. L’iniziativa, nata con l’obiettivo programmatico di trasformare una serata di gala in un motore di cambiamento sociale concreto, ha raggiunto quest’anno un traguardo importante, raccogliendo un importo complessivo di 10. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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