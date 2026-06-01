Celebration Summer Party 10mila euro per i minori a rischio di Don Luigi Merola
La terza edizione dell’evento di gala “Celebration Summer Party” trasforma l’intrattenimento in impatto sociale concreto. La terza edizione dell’evento di gala “Celebration Summer Party” trasforma l’intrattenimento in impatto sociale concreto. Davanti a una platea di mille persone, i proventi sono stati interamente devoluti alla Onlus “A Voce d’ ‘e creature” per sostenere l’educazione e il riscatto sociale nel quartiere Arenaccia. Coniugare la cultura dello spettacolo con il sostegno attivo al territorio: con questo spirito si è conclusa con straordinario successo la terza edizione del “Celebration Summer Party” al Toma Beach. L’iniziativa,... 🔗 Leggi su Novella2000.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Aversa, legalità tra i banchi di scuola: incontro con Don Luigi Merola al “G. Pascoli”
"Tappe di legalità" a Baronissi: le scuole incontrano Don Luigi Merola e il Questore ConticchioA Baronissi, il Comune ha organizzato un ciclo di incontri rivolti agli studenti, coinvolgendo figure pubbliche come un sacerdote noto per le sue...
Temi più discussi: Un mare di sorrisi e generosità: al Toma 10mila euro per la fondazione di Don Luigi Merola; Celebration Summer Party dona 10mila euro ai minori a rischio di don Luigi Merola; Celebration Summer Party tra stelle e impatto sociale – Foto; Grave lutto per le famiglie Tirelli-De Donato.
CELEBRATION SUMMER PARTY DONA 10MILA EURO AI MINORI A RISCHIO DI DON LUIGI MEROLA Mi ha fatto molto piacere partecipare alla terza edizione del Celebration Summer Party, evento benefico che si è svolto al Toma Beach e che, grazie alla facebook
Celebration Summer Party, 10mila euro per i minori a rischio di Don Luigi MerolaLa terza edizione dell'evento di gala Celebration Summer Party trasforma l'intrattenimento in impatto sociale concreto. novella2000.it
Celebration Summer Party dona 10mila euro ai minori a rischio di don Luigi MerolaLa terza edizione dell’evento di gala trasforma l’intrattenimento in impatto sociale concreto. Davanti a una platea di 1.000 persone, i proventi sono stati interamente devoluti alla Onlus A Voce d’ ... laprovinciaonline.info