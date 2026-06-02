Celebration Summer Party | un aiuto concreto per i minori

Durante il Celebration Summer Party si è svolta una raccolta fondi a favore dei minori. Numerosi personaggi dello spettacolo hanno partecipato all’evento, contribuendo con donazioni e iniziative di solidarietà. L’evento ha visto la presenza di molte persone del mondo dello spettacolo e del pubblico, che hanno sostenuto la causa attraverso diverse attività. Non sono stati comunicati dettagli specifici sulle somme raccolte o sulle modalità di distribuzione dei fondi.

Un’incredibile ondata di generosità travolge il Celebration Summer Party, unendo tantissimi volti noti dello spettacolo per una causa dal valore inestimabile La terza edizione del Celebration Summer Party si è chiusa con un risultato concreto e significativo: una raccolta di 10.000 euro destinata interamente alla Fondazione “A Voce d’ ‘e creature”, la Onlus guidata da Don Luigi Merola, impegnata nel recupero e nell’educazione dei minori a rischio nel quartiere Arenaccia di Napoli. L’evento, ospitato al Toma Beach, ha dimostrato come lo spettacolo possa diventare uno strumento efficace di sostegno sociale. Con circa 1.000 partecipanti, la manifestazione ha saputo unire intrattenimento e impegno civile. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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