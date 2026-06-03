Cedimento del marciapiede in via Pascoli lettera al sindaco | Il tombino sprofondato è ormai residenza di topi e scarafaggi

Un tombino sprofondato in via Pascoli, vicino al civico 13, è diventato un rifugio per topi e scarafaggi. La lettera di un residente segnala che, nonostante varie richieste di intervento inviate negli ultimi tre anni, non sono stati presi provvedimenti. Il degrado del marciapiede e la presenza di animali infestanti continuano a peggiorare la situazione, senza risposte concrete da parte delle autorità locali.

Riceviamo e pubblichiamo una lettera del professore Antonino Vaccaro sullo stato di degrado in cui si trova il marciapiede di via Pascoli all'altezza del civico 13, e sulle segnalazioni senza riscontro al Comune fatte negli ultimi tre anni dei residenti, costretti a convivere con topi e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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