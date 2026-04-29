Pericolo in via Pascoli | il Sindaco blocca l’edificio fatiscente

Il sindaco ha firmato un’ordinanza d’urgenza che riguarda un edificio in via Pascoli 30, dichiarato fatiscente. L’ordinanza impone ai proprietari, tra cui ARCA e alcuni privati, di intervenire entro dieci giorni per mettere in sicurezza l’immobile. La decisione è stata presa a causa delle condizioni di degrado dell’edificio, che rappresentano un rischio per la pubblica incolumità.

? Cosa sapere Il sindaco emette ordinanza d'urgenza per l'edificio in via Pascoli 30.. I proprietari ARCA e privati hanno dieci giorni per mettere in sicurezza l'immobile.. Il sindaco ha emesso un’ordinanza d’urgenza per la messa in sicurezza immediata del fabbricato situato in via Pascoli 30, a seguito del rischio di distacco di calcinacci e materiali cementizi dalle facciate dell’edificio. La decisione amministrativa scatta per proteggere l’incolumità dei cittadini e degli abitanti dello stabile, che presenta evidenti segni di degrado strutturale. L’intervento richiesto deve concentrarsi sulla rimozione di tutti gli elementi instabili, prevedendo l’uso di reti protettive, puntellamenti o altre opere provvisionali capaci di eliminare il pericolo attuale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pericolo in via Pascoli: il Sindaco blocca l’edificio fatiscente Notizie correlate Pitbull e molossi ammassati. Segnalato un canile abusivo: "Un pericolo, struttura fatiscente"Da ristorante in cui si veniva accolti da un cavaliere in armatura, a locale notturno, fino forse a canile abusivo. L’Aquila, strade a Coppito: il pericolo che blocca l’ospedaleLe arterie stradali di Coppito, che collegano l’Aquila al presidio sanitario San Salvatore, sono ridotte a un insieme di crateri e avvallamenti.