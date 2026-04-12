I consiglieri di maggioranza hanno scritto una lettera aperta in cui esprimono solidarietà e confermano la fiducia nel sindaco e nel vicesindaco. La comunicazione è stata resa pubblica e indirizzata a un pubblico più ampio, senza specificare ulteriori dettagli sui contenuti o sui motivi di questa presa di posizione. La lettera rappresenta un gesto formale di sostegno ai rappresentanti dell’amministrazione locale.

"Confermiamo la fiducia nel sindaco e nel vicesindaco". Con una lettera aperta, indirizzata al sindaco Armando Schiaffino, al vicesindaco Guido Cossu, al segretario comunale Alessandro Mariotti e alla cittadinanza, i consiglieri di maggioranza e l’assessore esterno esprimono pubblicamente la "piena solidarietà al sindaco e al vicesindaco". "Non si tratta – dicono – di un abbandono, ma di un atto estremo di responsabilità politica. Come gruppo di maggioranza confermiamo la fiducia politica al sindaco e al vicesindaco e condividiamo fino in fondo le ragioni delle loro dimissioni. Restiamo al servizio della comunità e ci auguriamo che il Commissario prefettizio, che ringraziamo fin da ora, possa restituire efficienza alla macchina comunale".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lettera dei consiglieri di maggioranza: "Solidarietà al sindaco e al vice"

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