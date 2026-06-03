Ceccano festeggia 80 anni di Repubblica con i neo maggiorenni

Notizia in breve

Il 2 giugno a Ceccano si è svolta la Festa della Repubblica, organizzata dal Comune nella villa comunale. L’evento ha coinciso con le celebrazioni per gli 80 anni dalla nascita della Repubblica. Durante la giornata sono stati coinvolti i neo maggiorenni della città. La manifestazione ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti istituzionali. La celebrazione ha avuto un carattere civico e commemorativo, senza altre iniziative ufficiali o eventi aggiuntivi.