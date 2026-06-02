Monteforte Irpino festeggia gli 80 anni della Repubblica
A Monteforte Irpino si sono celebrati gli 80 anni dalla proclamazione della Repubblica e dall’introduzione del suffragio femminile universale. La cerimonia ha visto una forte partecipazione della comunità locale, con momenti di commemorazione e commemorazioni ufficiali. La ricorrenza è stata caratterizzata da eventi pubblici che hanno coinvolto cittadini e autorità.
Grande emozione e partecipazione alla festa dell’80mo anniversario della Repubblica e del suffragio universale femminile a Monteforte Irpino. Una bandiera tricolore di 25 metri ha sfilato per tutta la città sorretta da cittadini, studenti dell’I.C. Aurigemma e volontari. Tantissimi i più piccoli. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
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