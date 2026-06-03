Ceccano Badia summer fest
A Ceccano si terrà dal 26 al 28 giugno 2026 il Badia Summer Fest, organizzato dal comitato di San Paolo della Croce in collaborazione con la ASD In Moto per Passione. L’evento combina gare motoristiche, musica dal vivo e degustazioni della cucina tipica ciociara. La manifestazione si svolgerà in diverse location della città e coinvolgerà vari espositori e artisti locali. La partecipazione è aperta a pubblico e appassionati di motori e cultura.
A Ceccano torna il 262728 Giugno 2026 il Badia Summer Fest! Il comitato di San Paolo della Croce in collaborazione con la ASD In Moto per Passione, organizza l’evento che unisce la passione per i motori alla musica e alla tradizione culinaria ciociara.Programma:Venerdì Dalle ore 15.00:Apertura. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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