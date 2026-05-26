Costermano Summer Fest

Da veronasera.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella sala Stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, il Capogruppo di Forza Italia ha annunciato il ‘Costermano Summer Fest 2026’.

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Nella sala Stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, il Capogruppo di Forza Italia, Alberto Bozza, ha presentato il ‘ 2026’. Dal 30 maggio al 2 giugno, il Parco dell’Amicizia dei Popoli di Costermano sul Garda ospiterà musica, tradizione, gusto e divertimento. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Presentazione Costermano Summer Fest 2026

Video Presentazione Costermano Summer Fest 2026

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