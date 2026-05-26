Costermano Summer Fest
Nella sala Stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, il Capogruppo di Forza Italia ha annunciato il ‘Costermano Summer Fest 2026’.
Nella sala Stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, il Capogruppo di Forza Italia, Alberto Bozza, ha presentato il ‘ 2026’. Dal 30 maggio al 2 giugno, il Parco dell’Amicizia dei Popoli di Costermano sul Garda ospiterà musica, tradizione, gusto e divertimento. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Presentazione Costermano Summer Fest 2026
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Lunedì 1 giugno Costermano Summer Fest facebook
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