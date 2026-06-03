C’è già un club su Leao? Longari fa chiarezza | Ecco quando entrerà nel vivo l’addio al Milan

Da pianetamilan.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gianluigi Longari ha spiegato che Rafael Leao ha già un club interessato a lui, ma l’addio al Milan diventerà effettivo solo quando si arriverà a un accordo definitivo tra le parti. Il giocatore desidera cambiare squadra, ma non ci sono ancora dettagli finali sulla trattativa. La situazione resta in evoluzione, con le parti che stanno negoziando per definire il trasferimento.

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Il Milan deve ancora decidere il suo futuro, mentre Rafael Leao ha già parlato del suo: il portoghese ha dichiarato di voler cambiare campionato durante il calciomercato estivo ed è pronto a lasciare i rossoneri. Dichiarazioni che sono arrivate in un periodo delicato per il club, visto che manca l'organigramma e il nuovo allenatore. Molti hanno pensato che questa mossa fosse strategica per abbassarne il prezzo, magari con una squadra già interessata e pronta a prendere il portoghese. Il giornalista Gianluigi Longari ha postato sul social X le ultime novità sul possibile addio di Rafael Leao dal Milan. Ecco i dettagli. "Rafa Leao al momento non sta vagliando nessuna offerta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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