CdS – Juve Spalletti ha già scelto chi sarà ceduto | la lista completa

Secondo quanto riportato dal Corriere, alcune componenti della rosa della Juventus saranno cedute al termine della stagione in corso. Al momento, non sono state diffuse smentite ufficiali e la notizia si concentra sulla decisione presa dall'allenatore riguardo ai giocatori destinati a lasciare il club. La lista completa delle cessioni non è stata ancora resa pubblica.

2026-03-29 11:07:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere: C’è una parte di Juventus che saluterà alla fine di questa stagione. Luciano Spalletti ha già in testa scelte nette – come nel caso di Joao Mario, che tornerà e poi dovrà essere piazzato – ed è chiaro che almeno due reparti su quattro verranno cambiati quasi completamente. Davanti sia Jonathan David che Lois Openda sono stati bocciati in maniera sonora: il canadese piace a diversi club europei, soprattutto in Francia, sarà a bilancio per circa 12 milioni ma ha un contratto di ancora quattro anni a 6 netti. Inferiore quello del belga che, però, verrà riscattato per 42 milioni dal Lipsia, quindi sarà difficile individuare un acquirente, almeno a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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