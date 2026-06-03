CdS – Fiorentina la tentazione è Gustavo Sá Assalto a Volpato

La Fiorentina sta pianificando i prossimi acquisti e si concentra su Gustavo Sá come possibile rinforzo. Nei prossimi giorni, la società annuncerà ufficialmente il nuovo allenatore, che sarà determinante per le strategie di mercato. Tra le priorità ci sarebbe anche un tentativo di acquisire Volpato. La fase di definizione delle operazioni si svolge in attesa della comunicazione ufficiale sulla guida tecnica della squadra.

2026-06-02 09:44:00 Il Corriere dello Sport: La settimana della verità è appena cominciata. La Fiorentina si è imposta di programmare concretamente la campagna acquisti solo dopo l’annuncio dell’allenatore, cosa che avverrà a breve. Entro l’inizio della sessione di trattative, che quest’anno cadrà qualche giorno prima rispetto al solito e cioè il 29 giugno, la dirigenza viola vorrà avere le idee chiare sulla base dei confronti che terrà con il tecnico, le cui disposizioni tattiche saranno decisive per la scelta dei giocatori da “aggredire”. Ci dovranno essere massima condivisione e sintonia per predisporre una rifondazione dell’organico coerente e propositiva, onde evitare di imbattersi in un altro pasticcio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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