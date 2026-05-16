CdS – Stankovic tentazione plusvalenza | due club inglesi sarebbero pronti con 40 milioni

Due club inglesi sono pronti a investire 40 milioni di euro per il trasferimento di un calciatore. La trattativa riguarda un centrocampista che ha attirato l’interesse di diverse squadre della Premier League. La società attualmente detentrice del cartellino ha già ricevuto offerte ufficiali e sta valutando le proposte. La trattativa si concentra sulla possibilità di un trasferimento durante la prossima sessione di mercato estivo. Al momento, non ci sono dettagli ufficiali sui tempi o sulle modalità dell’operazione.

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2026-05-16 08:57:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere: Nulla di certo è già stato scritto, tanto che la volontà dell’Inter di esercitare la recompra per Aleksandar Stankovic non significa permanenza automatica a Milano per la prossima stagione. Anzi, il club nerazzurro di fronte a certe cifre potrebbe vacillare, soprattutto se si trattasse di quei quasi 40 milioni di euro messi sul tavolo da un paio di club di Premier League. Ossia circa il doppio del valore della recompra da pagare al Bruges ( 23 milioni ), che a sua volta aveva già versato nelle casse interiste 9,5 milioni di euro per aggiudicarsi il cartellino del ventenne serbo la scorsa estate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – Stankovic tentazione plusvalenza: due club inglesi sarebbero pronti con 40 milioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Stankovic-Inter, cambia tutto: 40 milioni per chiudere subitoNon è più un mistero, l’Inter ha intenzione di riprendersi Aleksandar Stankovic già al termine di questa stagione. CdS – Dal Belgio: “Inter, piace Zekri, già pronti 4,2 milioni di euro”2026-04-10 09:04:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere dello Sport: MILANO – L’Inter ha messo gli occhi su Moncef Zekri,... #Stankovic tentazione plusvalenza: due club inglesi sarebbero pronti con 40 milioni x.com Stankovic tentazione plusvalenza: due club inglesi sarebbero pronti con 40 milioniL'Inter vuole esercitare la recompra per il giocatore attualmente in forza al Bruges, ma potrebbe vacillare davanti a un’offerta top dalla Premier ... corrieredellosport.it CdS - Stankovic, Inter tentata dalla plusvalenza. Ma c'è un aspetto fondamentaleChivu vorrebbe Aleksandar con sé a Milano e l'Inter rinuncia a lui solo per una cifra importante. C'è anche l'interesse di Dortmund e Atletico Madrid ... fcinternews.it