Cavalli scappati a Roma indagato agente polizia locale che ha acceso fuochi d' artificio un animale abbattuto e 15 con lesioni 4 i feriti
La procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati un agente della polizia locale coinvolto nell’incendio di fuochi d’artificio. L’incidente ha causato la fuga di cavalli, uno dei quali è stato abbattuto e altri quindici sono rimasti feriti, oltre a quattro persone che hanno riportato lesioni. La causa dell’indagine riguarda le modalità con cui i fuochi d’artificio sono stati accesi e l’impatto sugli animali e sui presenti.
È questa la decisione della procura di Roma in merito al caso che da giorni tiene banco Indagato per lesioni colpose ed esplosioni pericolose aggravate il 51enne agente della Polizia municipale che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la reazione di circa 35 cavalli, scappati per le vie. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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