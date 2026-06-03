Cavalli scappati a Roma indagato agente polizia locale che ha acceso fuochi d' artificio un animale abbattuto e 15 con lesioni 4 i feriti

Notizia in breve

La procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati un agente della polizia locale coinvolto nell’incendio di fuochi d’artificio. L’incidente ha causato la fuga di cavalli, uno dei quali è stato abbattuto e altri quindici sono rimasti feriti, oltre a quattro persone che hanno riportato lesioni. La causa dell’indagine riguarda le modalità con cui i fuochi d’artificio sono stati accesi e l’impatto sugli animali e sui presenti.