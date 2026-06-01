A Roma, 35 cavalli sono scappati, causando l'interruzione di una parata del 2 giugno. Quattro vigili sono stati esclusi dalla cerimonia, uno potrebbe essere licenziato per aver acceso fuochi d'artificio. Durante l’episodio, quattro persone sono rimaste ferite. La fuga dei cavalli si inserisce in un rito tradizionale che si svolge da anni, mentre l’incidente ha sollevato polemiche sulla gestione dell’evento.

Tuttavia, si tratta di un rito che va avanti da anni. Sono 4 le persone rimaste ferite in seguito alla fuga dei cavalli Il tema relativo ai 35 cavalli scappati a Roma continua a tenere banco. Sono infatti stati esclusi dalla parata del 2 giugno i 4 vigili urbani coinvolti nell'accensione dei. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - 35 cavalli scappati a Roma, 4 vigili esclusi da parata del 2 giugno, uno verso licenziamento: "Ha acceso fuochi d'artificio"

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