Cavalli dalle prove del 2 giugno in fuga sulla Colombo | imbizzarriti da fuochi forse sparati da un vigile Auto danneggiate e feriti
Nella notte, circa trenta cavalli sono scappati lungo via Cristoforo Colombo a Roma, spaventati da fuochi d’artificio che potrebbero essere stati esplosi da un vigile. Gli animali hanno corso tra le auto, causando danni a diverse vetture e ferendo alcuni passanti. La fuga si è verificata dopo le prove del 2 giugno e ha provocato disagi e incidenti sulla strada. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per gestire la situazione.
Una trentina di cavalli al galoppo tra le auto, lungo via Cristoforo Colombo, nel cuore della notte. È la scena ripresa da diversi automobilisti e passanti a Roma, dove alcuni animali impiegati nelle prove per la parata del 2 giugno sono fuggiti dall’area delle Terme di Caracalla, creando momenti di forte apprensione tra il centro e il quadrante sud della Capitale. L’episodio è avvenuto intorno alla mezzanotte, poco prima o durante le attività preparatorie in vista della Festa della Repubblica. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli investigatori, a spaventare i cavalli sarebbe stata l’esplosione di petardi o fuochi d’artificio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Cavalli in fuga dalle prove del 2 giugno: verifiche in corso sui fuochi sparati da un vigile urbano
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