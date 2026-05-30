Cavalli dalle prove del 2 giugno in fuga sulla Colombo | imbizzarriti da fuochi forse sparati da un vigile Auto danneggiate e feriti

Notizia in breve

Nella notte, circa trenta cavalli sono scappati lungo via Cristoforo Colombo a Roma, spaventati da fuochi d’artificio che potrebbero essere stati esplosi da un vigile. Gli animali hanno corso tra le auto, causando danni a diverse vetture e ferendo alcuni passanti. La fuga si è verificata dopo le prove del 2 giugno e ha provocato disagi e incidenti sulla strada. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per gestire la situazione.