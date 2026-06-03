Cavalli in fuga a Roma indagato vigile che ha acceso fuochi d' artificio

Da romatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un agente della polizia locale è stato iscritto nel registro degli indagati per aver acceso fuochi d'artificio durante i preparativi di una parata del 2 giugno a Roma. L’episodio ha causato il panico tra circa trenta cavalli presenti sul luogo, che sono fuggiti. La fuga degli animali ha richiesto interventi di gestione dell’emergenza. Non sono state riportate ferite o danni agli animali o alle persone coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È stato iscritto nel registro degli indagati l’agente della polizia locale che ha acceso i fuochi d’artificio, facendo imbizzarrire una trentina di cavalli durante i preparativi della parata del 2 giugno a Roma. Nel fascicolo, avviato dopo l’informativa dei carabinieri e coordinato dal. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Indagato il vigile che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la fuga dei cavalli a Roma

Video Indagato il vigile che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la fuga dei cavalli a Roma

Notizie e thread social correlati

Cavalli scappati a Roma, indagato agente polizia locale che ha acceso fuochi d'artificio, un animale abbattuto e 15 con lesioni, 4 i feritiLa procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati un agente della polizia locale coinvolto nell’incendio di fuochi d’artificio.

Cavalli imbizzarriti sulla Colombo, indagato l’agente della polizia locale che ha acceso i fuochi d’artificioUn agente della polizia locale di Roma è stato iscritto nel registro degli indagati dopo aver acceso fuochi d’artificio durante le prove della parata...

Temi più discussi: Cavalli in fuga a Roma, De Sclavis: Quattro vigili esclusi dalla parata e dai servizi operativi; Cavalli in fuga a Roma durante le prove della parata del 2 giugno: spaventati dai fuochi d’artificio. 5 feriti, 2 sono gravi; Cavalli in fuga, l'audio della militare: La notte più spaventosa della mia vita, credevo di morire; Cavalli scappati a Roma, dalla fuga alla sospensione dei responsabili: cosa è successo.

cavalli in fuga aCavalli in fuga a Roma: quattro vigili esclusi dalla parata del 2 giugno. Cosa è successoQuattro i feriti più gravi, un militare che ha riportato la frattura delle costole e la perforazione di un polmone e una poliziotta che ha un trauma toracico e altre contusioni. Sono ricoverati in ... tg.la7.it

cavalli in fuga aCavalli in fuga sulla Colombo a Roma: esclusi i 4 vigili dalla parata del 2 giugno. Ma non soloUna misura cautelativa, non punitiva, in attesa di stabilire a vario titolo le responsabilità, fa sapere il Comandante dei vigili ... tg.la7.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web