Cavalli in fuga a Roma indagato vigile che ha acceso fuochi d' artificio

Un agente della polizia locale è stato iscritto nel registro degli indagati per aver acceso fuochi d'artificio durante i preparativi di una parata del 2 giugno a Roma. L’episodio ha causato il panico tra circa trenta cavalli presenti sul luogo, che sono fuggiti. La fuga degli animali ha richiesto interventi di gestione dell’emergenza. Non sono state riportate ferite o danni agli animali o alle persone coinvolte.

È stato iscritto nel registro degli indagati l’agente della polizia locale che ha acceso i fuochi d’artificio, facendo imbizzarrire una trentina di cavalli durante i preparativi della parata del 2 giugno a Roma. Nel fascicolo, avviato dopo l’informativa dei carabinieri e coordinato dal. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Indagato il vigile che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la fuga dei cavalli a Roma

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Cavalli scappati a Roma, indagato agente polizia locale che ha acceso fuochi d'artificio, un animale abbattuto e 15 con lesioni, 4 i feritiLa procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati un agente della polizia locale coinvolto nell’incendio di fuochi d’artificio.

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C’è un video, precedente alla fuga dei cavalli della parata del 2 giugno sulla via Cristoforo Colombo a Roma, realizzato dagli agenti della polizia locale in servizio la sera del 29 maggio e successivamente pubblicato sui social. Nel filmato si vedono numerosi x.com

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