Cavalli della parata imbizzarriti per strada sulla Colombo a Roma | quattro feriti e un agente a rischio

Notizia in breve

Quattro persone sono rimaste ferite e un agente è in pericolo dopo che alcuni cavalli della parata sono scappati al galoppo lungo via Cristoforo Colombo a Roma. I cavalli hanno corso tra le auto in transito, causando danni alle vetture e creando scompiglio sulla strada. La polizia ha ricevuto numerose chiamate e ha cercato di bloccare i cavalli per fermarli. La scena si è protratta per alcuni minuti prima che i cavalli fossero controllati e riportati alla parata.