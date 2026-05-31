Cavalli della parata imbizzarriti per strada sulla Colombo a Roma | quattro feriti e un agente a rischio
Quattro persone sono rimaste ferite e un agente è in pericolo dopo che alcuni cavalli della parata sono scappati al galoppo lungo via Cristoforo Colombo a Roma. I cavalli hanno corso tra le auto in transito, causando danni alle vetture e creando scompiglio sulla strada. La polizia ha ricevuto numerose chiamate e ha cercato di bloccare i cavalli per fermarli. La scena si è protratta per alcuni minuti prima che i cavalli fossero controllati e riportati alla parata.
Cavalli della parata scappano al galoppo fra le auto in via Cristoforo Colombo: il bilancio di quanto accaduto a Roma, fra feriti, auto danneggiate e richiami ufficiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Cavalli in fuga dalla parata del 2 giugno a Roma: caos sulla Cristoforo Colombo
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Cavalli dalle prove del 2 giugno in fuga sulla Colombo: imbizzarriti da fuochi, forse sparati da un vigile. Auto danneggiate e feritiNella notte, circa trenta cavalli sono scappati lungo via Cristoforo Colombo a Roma, spaventati da fuochi d’artificio che potrebbero essere stati...
Temi più discussi: Cavalli della parata del 2 giugno in fuga, spaventati da botti. Quattro feriti di cui 2 gravi; La fuga dei cavalli della parata del 2 giugno per le strade di Roma; Cavalli della parata in fuga, colpa dei fuochi d’artificio: quattro feriti, panico tra le auto; In fuga cavalli della parata 2 giugno, al galoppo sulla Colombo.
Cavalli imbizzarriti per Roma prima della parata del 2 giugno: colpa dei botti scaramantici. Cinque feriti (due gravi) per il rito collettivo degli agenti. @VinzBis x.com
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