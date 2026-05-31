Cavalli della parata imbizzarriti per strada sulla Colombo a Roma | quattro feriti e un agente a rischio

Da fanpage.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quattro persone sono rimaste ferite e un agente è in pericolo dopo che alcuni cavalli della parata sono scappati al galoppo lungo via Cristoforo Colombo a Roma. I cavalli hanno corso tra le auto in transito, causando danni alle vetture e creando scompiglio sulla strada. La polizia ha ricevuto numerose chiamate e ha cercato di bloccare i cavalli per fermarli. La scena si è protratta per alcuni minuti prima che i cavalli fossero controllati e riportati alla parata.

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Cavalli della parata scappano al galoppo fra le auto in via Cristoforo Colombo: il bilancio di quanto accaduto a Roma, fra feriti, auto danneggiate e richiami ufficiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Cavalli in fuga dalla parata del 2 giugno a Roma: caos sulla Cristoforo Colombo

Video Cavalli in fuga dalla parata del 2 giugno a Roma: caos sulla Cristoforo Colombo

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