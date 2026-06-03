Calamai è stato nominato nuovo allenatore della prima squadra dei Cavalieri Union, sostituendo Alberto Chiesa, che ricopriva il ruolo di direttore tecnico da sei anni. La società ha annunciato la scelta senza ulteriori dettagli.

Dopo sei anni, Alberto Chiesa non sarà più il direttore tecnico della prima squadra dei Cavalieri Union. Il tecnico livornese, tornato a Prato nel 2020, dopo un triennio da giocatore tra il 2009 ed il 2012, rimarrà comunque in società: ricoprirà infatti l’incarico di responsabile tecnico Under 16 e Under 18. A guidare quindi i bianconeri nel campionato di Serie A1 202627 sarà quindi Lorenzo Calamai, promosso dalla seconda squadra (che ha guidato a due "comode" salvezze negli ultimi due campionati di Serie B) come nuovo coordinatore dello staff tecnico, affiancato dal confermato Alessandro Lunardi e dalla "new entry" Daniel Lo Valvo (arrivato da Firenze). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cavalieri, si cambia: promosso Calamai. Sarà lui il coach della prima squadra

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