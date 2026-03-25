Nella sfida disputata al Montano, la prima squadra si è imposta su L’Aquila, lasciando in secondo piano le altre formazioni della Cavaliers Union. La vittoria permette alla squadra di avvicinarsi ulteriormente ai playoff, mentre le altre compagini non sono riuscite a ottenere risultati significativi nelle rispettive gare. La partita si è conclusa con un successo che rafforza la posizione in classifica.

La prima squadra si è presa la scena, battendo L’Aquila al Montano e compiendo un altro piccolo passo verso i playoff. Per gli uomini del direttore tecnico Alberto Chiesa si è chiuso un weekend esaltante, con il secondo posto nel girone 4 di Serie A ormai certo (per quanto il Civitavecchia capolista abbia ancora un solo punto di vantaggio) a 70 punti: domenica prossima capitan Puglia e compagni andranno a caccia della quindicesima vittoria stagionale sul terreno di gioco dell’US Roma Rugby fanalino di coda del raggruppamento. Guardando ai risultati dello scorso weekend però, le altre formazioni dei Cavalieri Union saranno chiamate quanto prima a riscattarsi e a tornare a macinare punti, sulla base di quanto di buono evidenziato finora anche in termini di risultati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cavalieri Union, bene solo la prima squadra

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