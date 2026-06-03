Cavalese schianto stradale | bambino di 9 anni in codice rosso
Un bambino di 9 anni è stato trasportato in codice rosso dopo uno scontro tra un'auto e un pedone a Cavalese. L'incidente è avvenuto in via principale, dove il veicolo ha investito il bambino mentre attraversava la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno stabilizzato il minore prima di trasferirlo in ospedale. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento, e non si conoscono al momento le cause precise dell'impatto.
Come è avvenuta la dinamica dello scontro stradale? Quali fattori hanno causato l'impatto violento del veicolo? Chi deve rispondere delle responsabilità legate all'incidente? Quali sono le condizioni cliniche attuali del bambino??? In Breve L'emergenza è scattata mercoledì 3 giugno poco dopo le ore 12:30. Sul luogo sono intervenute due ambulanze, vigili del fuoco e polizia locale. L'elicottero di soccorso è stato attivato per il trasferimento rapido in ospeda . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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