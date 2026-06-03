Cavalese schianto stradale | bambino di 9 anni in codice rosso

Notizia in breve

Un bambino di 9 anni è stato trasportato in codice rosso dopo uno scontro tra un'auto e un pedone a Cavalese. L'incidente è avvenuto in via principale, dove il veicolo ha investito il bambino mentre attraversava la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno stabilizzato il minore prima di trasferirlo in ospedale. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento, e non si conoscono al momento le cause precise dell'impatto.