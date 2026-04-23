Bambino di 3 anni investito da un camion | in codice rosso al Gaslini

Nel tardo pomeriggio di oggi, un bambino di circa tre anni è stato coinvolto in un incidente stradale in via Ciro Menotti, a Sestri Ponente. Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 19:15, quando il bambino è stato investito da un autocarro all’altezza del civico 60r, nel tratto a levante di via Antonio Travi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e il bambino è stato trasportato in codice rosso al Gaslini.

Momenti di paura nel tardo pomeriggio in via Ciro Menotti, a Sestri Ponente, dove intorno alle 19:15 un bambino di circa tre anni è stato investito da un autocarro all’altezza del civico 60r, nel tratto a levante di via Antonio Travi.Secondo i primi accertamenti della polizia locale, intervenuta.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Ragazzino di 13 anni investito da un suv mentre esce da scuola: in codice rosso al Bambino GesùUn ragazzino di 13 anni è stato investito all'uscita di scuola da un suv all'Infernetto: travolto dall'auto, è stato portato d'urgenza al Bambino... Trento, bambino di nove anni investito da un’auto mentre va a scuola: ricoverato in codice rossoUn bambino di 9 anni risulta grave a Trento, investito da una vettura mentre andava a scuola stamattina L'articolo . Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: ? Due arresti cardiaci, bambino di 3 anni muore in ospedale - BresciaToday; Sudan, 3 bambini al minuto nati in guerra in 3 anni; Sassari, bambino di tre anni cade dal balcone: portato in codice rosso in ospedale; Bimbo di 3 anni cade dal primo piano a Sassari, è grave. Bimbo di 3 anni investito a Sestri Ponente: trasportato d'urgenza al GasliniIl piccolo è stato colpito da un autocarro: non risulta in pericolo di vita. Il conducente del mezzo negativo all'alcoltest ... ilsecoloxix.it Investito bambino di 3 anni a Sestri Ponente, in codice rosso al GasliniUn bambino di tre anni è stato investito da un uomo alla guida di un autocarro a Sestri Ponente, all’incrocio tra via Ciro Menotti e via Travi, intorno alle 19. E’ stato sedato e trasportato in codice ... genova.repubblica.it I vecchi lo sapevano. Quando nasceva un bambino, una donna di casa o non di casa, si trasferiva a casa della puerpera e la aiutava in tutto. Oggi si deride e offende la mamma che dice "non ce la faccio più" Le si dice, nel migliore dei casi, "hai voluto la bicicl - facebook.com facebook