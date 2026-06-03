La polizia di Catania è intervenuta in un incendio in un appartamento, riuscendo a mettere in salvo sette persone, tra cui una donna con disabilità. Durante l’operazione, un uomo è stato arrestato per detenzione di droga. Secondo le ricostruzioni, il figlio ha lanciato la sostanza dal balcone prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità con cui gli agenti hanno raggiunto la donna con disabilità o sul motivo del gesto del figlio.

Come hanno fatto gli agenti a raggiungere la donna con disabilità?. Cosa ha spinto il figlio a lanciare la droga dal balcone?. Quali ferite hanno riportato i poliziotti durante il salvataggio?. Perché l'edificio di via della Concordia è stato dichiarato inagibile?.? In Breve Due agenti delle Volanti intossicati e uno con ustioni a volto e braccia.. Sequestrati 150 grammi totali di marijuana tra balcone e abitazione del ventinovenne.. Edificio di tre piani in via della Concordia dichiarato temporaneamente inagibile.. Due anziani e una donna con disabilità salvati insieme a due cani.. Sette vite salvate dal fumo nero in via della Concordia: l’eroismo delle Volanti di Catania. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Catania, polizia tra le fiamme: 7 salvati e un arresto per droga

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Catania - Librino, la Polizia sequestra un carico di 90 chili di cocaina: due uomini arrestati

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