Catania incendio in un palazzo | sette persone e animali domestici salvati dalla Polizia

Notizia in breve

In un incendio in un edificio di via della Concordia a Catania, sette persone e alcuni animali domestici sono stati salvati dalla Polizia durante un intervento d’emergenza. Le squadre sono intervenute prontamente per mettere in sicurezza i residenti e domare le fiamme. Non sono stati riportati feriti gravi tra i coinvolti, e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. La causa dell’incendio non è ancora stata ufficialmente accertata.