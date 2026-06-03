Catania incendio in un palazzo | sette persone e animali domestici salvati dalla Polizia
In un incendio in un edificio di via della Concordia a Catania, sette persone e alcuni animali domestici sono stati salvati dalla Polizia durante un intervento d’emergenza. Le squadre sono intervenute prontamente per mettere in sicurezza i residenti e domare le fiamme. Non sono stati riportati feriti gravi tra i coinvolti, e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. La causa dell’incendio non è ancora stata ufficialmente accertata.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento d’emergenza in via della Concordia. Un’operazione particolarmente delicata è stata portata a termine nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato a Catania, dove sette persone e alcuni animali domestici sono stati messi in salvo durante un vasto incendio scoppiato in un edificio di tre piani in via della Concordia. Nel corso dello stesso intervento, gli agenti hanno inoltre arrestato un uomo di 29 anni con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, fermo restando il principio di presunzione di innocenza valido fino a un’eventuale sentenza definitiva. Le fiamme partite da un motociclo. Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe divampato da un motociclo parcheggiato all’interno dello stabile. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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