Incendio in un palazzo a Catania | evacuati i residenti poliziotti intossicati dal fumo

Un incendio si è sviluppato al primo piano di un edificio in via America, nel quartiere Nesima a Catania. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno evacuato i residenti dell’edificio. Durante le operazioni, alcuni poliziotti presenti sono stati intossicati dal fumo e sono stati assistiti sul posto. La situazione è ancora in fase di gestione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento dei vigili del fuoco nel quartiere Nesima. Un incendio è scoppiato al primo piano di un edificio situato in via America, nel quartiere Nesima di Catania, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale. Le squadre sono arrivate rapidamente sul posto riuscendo a contenere e spegnere le fiamme, impedendo che il rogo si estendesse agli appartamenti vicini. Grazie alla tempestività dell’intervento, l’incendio è stato circoscritto prima che potesse coinvolgere l’intero stabile. Abitazione danneggiata e dichiarata in parte inagibile. A causa delle alte temperature sviluppatesi durante l’incendio, una parte dell’appartamento interessato dal rogo ha subito danni strutturali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Incendio in un palazzo a Catania: evacuati i residenti, poliziotti intossicati dal fumo Articoli correlati Fanno evacuare palazzo in fiamme a Catania, poliziotti intossicati dal fumoVigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti per un incendio divampato al primo piano di un edificio di via America, nel... Leggi anche: Piombino, incendio in un palazzo: 60 evacuati e otto intossicati, scattano i maxi soccorsi vasto incendio alle ciminiere di Catania #ilvigiledelfuocovalemoltodipiu Aggiornamenti e notizie su Incendio in un palazzo a Catania... Temi più discussi: Incendio a Milano, fiamme devastano un appartamento; Milano, incendio in un appartamento: evacuato un palazzo; Pontedera, incendio in condominio: morta una donna, 12 intossicati. Attivato piano maxi emergenze; Incendio a Pontedera, donna trovata morta nell'appartamento in fiamme. Incendio in un palazzo a Catania, evacuati i residenti: poliziotti intossicati dal fumoVigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti per un incendio divampato al primo piano di un edificio di via America, nel rione Nesima. Le fiamme sono state circoscritte ed esti ... strettoweb.com Incendio in un palazzo a Pontedera, trovata morta una donnaIncendio questa mattina in un palazzo a Pontedera in via Sacco e Vanzetti, in zona stazione. Sul posto, dalle 8 di stamani, stanno intervenendo i vigili ... gonews.it L'incendio di una vettura sulla Torino-Savona tra Ceva e Millesimo ha causato una lunga coda con le auto sotto la neve - facebook.com facebook Incendio all'aeroporto #Dubai, un drone colpisce un serbatoio di carburante x.com