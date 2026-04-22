Incendio in via Capruzzi fiamme al settimo piano di un condominio | sette persone evacuate

Martedì sera, un incendio si è sviluppato al settimo piano di un condominio in via Capruzzi, nel civico 184, a Bari. Le fiamme sono divampate all’interno di un appartamento e hanno reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Durante le operazioni di soccorso, sette persone sono state evacuate dall’edificio. I soccorritori stanno ancora valutando le cause dell’incendio e le eventuali conseguenze sui residenti.

Un incendio è divampato nella serata di martedì 21 aprile all’interno di un appartamento in via Capruzzi, al civico 184, a Bari.Le fiamme si sono sviluppate intorno alle ore 22 in una camera da letto al settimo piano di un grande condominio, con fumo denso visibile anche dall’esterno.Intervento.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Grosseto, paura nella notte. Incendio in un condominio, appartamenti in fiamme: evacuate 40 personeGrosseto, 12 aprile 2026 – Momenti di paura nelle prime ore di stamattina in via Parini a Grosseto, dove un incendio ha interessato un edificio... Incendio in un condominio, 60 persone evacuateI vigili del fuoco di Prato sono intervenuti in via del Gelso, nel capoluogo laniero, per un principio di incendio che ha interessato il vano... Una raccolta di contenuti Si parla di: Incendio in via Capruzzi, fiamme al settimo piano di un condominio: sette persone evacuate; Fiamme nella camera da letto in via Capruzzi, due anziani salvati dai vigili del fuoco.