L’incertezza sulla panchina della squadra di calcio di Roma ha portato i bookmaker a proporre alcune ipotesi sul futuro tecnico. Gasperini rimane la scelta più probabile per la guida tecnica, anche se si registra un aumento delle tensioni tra i membri dello staff. Pioli viene considerato come possibile alternativa, ma attualmente è meno favorito rispetto all’allenatore che occupa il primo posto nelle preferenze.

L’incertezza che avvolge la panchina della Roma ha spinto i bookmaker a delineare scenari precisi, con Gasperini che mantiene un vantaggio nelle probabilità di conferma, nonostante le crescenti frizioni interne. Il tecnico della Dea è attualmente accreditato con una quota compresa tra 1.33 e 1.50, ma il suo destino resta indissolubilmente legato al raggiungimento degli obiettivi in classifica, specificamente la conquista di un posto in Champions League. Equilibri fragili e profili pronti all’attacco. Il clima all’interno del club capitolino si è deteriorato sensibilmente a causa delle divergenze emerse tra l’allenatore e la dirigenza, con particolare riferimento al rapporto con Ranieri, Senior Advisor della squadra.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, panchina nel mirino: Gasperini resta, Pioli è l’alternativa

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Una raccolta di contenuti

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