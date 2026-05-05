Calciomercato Roma missione scout | da Nusa a Schlager tutti i nomi per Gasperini

Nel centro sportivo di Trigoria, la dirigenza della Roma sta monitorando diversi giocatori per il calciomercato. Tra i nomi che circolano ci sono Nusa e Schlager, mentre si valutano anche altri profili da inserire nel progetto tecnico. La squadra sta lavorando per definire le strategie di rafforzamento in vista della prossima stagione, con attenzione particolare alle possibili acquisizioni.

Il centro sportivo di Trigoria si trasforma nel cuore pulsante delle strategie future, un vero e proprio laboratorio dove la dirigenza giallorossa sta assemblando i pezzi della Roma che verrà. Mentre il tecnico Gian Piero Gasperini resta in attesa del vertice risolutore con il vicepresidente Ryan Friedkin per definire i contorni del progetto tecnico, la macchina dello scouting capitolino ha già premuto sull’acceleratore. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’obiettivo è consegnare all’allenatore una rosa profondamente rinnovata attraverso quattro innesti strutturali: un difensore centrale, un centrocampista, un esterno e una punta. Il tutto dovrà incastrarsi nel delicato puzzle delle plusvalenze necessarie per rispettare i vincoli del fair play finanziario, senza però rinunciare alla qualità richiesta dal nuovo corso.🔗 Leggi su Sololaroma.it Notizie correlate Calciomercato Roma, missione scout: da Nusa a Schlager, i nomi per GaspIl centro sportivo di Trigoria si trasforma nel cuore pulsante delle strategie future, un vero e proprio laboratorio dove la dirigenza giallorossa... Calciomercato Roma, Gasperini sceglie Nusa: Soulé può partireLa tanto attesa rivoluzione offensiva della Roma sta per entrare nel vivo sotto la spinta decisa di Gian Piero Gasperini. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Calciomercato Roma, pressing di Massara per Oosterwolde; Calciomercato Roma, missione scout: da Nusa a Schlager, i nomi per Gasp; Calciomercato Roma missione scout | da Nusa a Schlager i nomi per Gasp; Calciomercato Roma, osservatori avvistati a Istanbul e in Germania. Ecco la lista dei nomi attenzionati. CALCIOMERCATO ROMA: DODÔ NEL MIRINO! Il nome di Dodô torna a circolare come obiettivo di mercato della Roma per la prossima stagione. Il brasiliano della Fiorentina, protagonista di una stagione positiva per continuità e rendimento, sarebbe ent - facebook.com facebook