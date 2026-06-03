A Castelvenere torna “Pizza e Falanghina” con la quinta edizione, che quest'anno si svolgerà in due weekend. Sono coinvolti sei forni e 14 etichette di Falanghina. L'evento prevede spettacoli musicali e degustazioni di pizza e vino. La manifestazione si svolge in più giorni, con date ancora da definire. La prima tranche si terrà a breve, seguita dalla seconda, per un totale di eventi distribuiti su due fine settimana.

Dopo il successo dell’ultima edizione torna nel comune più “vitato” d’Italia l’appuntamento con “Pizza e Falanghina”, promosso ed organizzato dalla Pro Loco Castelvenere in collaborazione con l’Amministrazione comunale. “L’indovinato binomio pizza e falanghina di Castelvenere ed il caratteristico borgo medievale – dice il sindaco Alessandro Di Santo – sono il vero segreto del successo della manifestazione che apre l’estate a Castelvenere. L’evento testimonia che il format funziona e che la manifestazione cresce anno dopo anno, come dimostrano i numeri dei pizzaioli partecipanti e dei visitatori”. “Siamo giunti alla quinta edizione – aggiunge Domenico Iannucci – e per accontentare i tanti visitatori quest’anno abbiamo deciso di raddoppiare le date. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Castelvenere, torna “Pizza e Falanghina”: la quinta edizione raddoppia le date

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