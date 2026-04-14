Ciserano Decanta torna per la quinta edizione | vino arte e musica in piazza

A Ciserano si prepara la quinta edizione di Ciserano Decanta, un evento dedicato a vino, arte e musica che si svolgerà domenica 19 aprile dalle 10 alle 20 in piazza. La manifestazione offre un'occasione per degustare vini locali e partecipare a iniziative artistiche e musicali lungo la giornata. L’organizzazione ha annunciato il ritorno di questa tradizione, con esposizioni e attività pensate per tutti i visitatori.

Ciserano. Sta per alzarsi il sipario sulla quinta edizione di Ciserano Decanta, il festival dedicato al vino in programma domenica 19 aprile dalle 10 alle 20. Presenti all’appuntamento che punta a consolidarsi tra le principali manifestazioni del settore in Lombardia e nella Bergamasca ben 55 produttori vinicoli provenienti da tutta Italia. Circa la metà delle cantine sarà alla prima partecipazione, con un percorso enologico che attraversa il Paese dal Trentino alla Sicilia, con presenze anche da Abruzzo e Campania. Ampia l’offerta di degustazione che si compone di vini rossi, bianchi, bollicine, passiti, orange wine, produzioni biodinamiche e vitigni Piwi.🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: A Ciserano inaugurato il murales “Decanta”: recuperata la cabina imbrattata di via Nikolajewka Torna “Musica Regina in Villa” International Music Festival: la V edizione accende Torino tra musica, arte e visioniDal 28 giugno al 5 luglio 2026 torna a Torino “Musica Regina in Villa” International Music Festival, giunto alla sua quinta edizione e pronto a... Temi più discussi: Laboratorio di caseificazione - Castello di Pagazzano - Gruppo di Civiltà Contadina - eventi; Sagra di San Giorgio - Oratorio di Solza - eventi; La carovana dei sapori - Zambo Events - eventi. Ciserano Decanta torna per la quinta edizione: vino, arte e musica in piazzaCiserano. Sta per alzarsi il sipario sulla quinta edizione di Ciserano Decanta, il festival dedicato al vino in programma domenica 19 aprile dalle 10 alle 20. Presenti all’appuntamento che punta a con ... bergamonews.it Ciserano DecantaTorna la quinta edizione del festival enogastronomico a Ciserano. Quest'anno si potranno degustare vini di oltre 30 cantine provenienti da varie e rinomate zone d'Italia, accompagnati da cibi tipici ... ecodibergamo.it A Ciserano inaugurato il murales “Decanta”: recuperata la cabina imbrattata di via Nikolajewka https://www.bergamonews.it/2026/04/02/a-ciserano-inaugurato-il-murales-decanta-recuperata-la-cabina-imbrattata-di-via-nikolajewka/880882/ - facebook.com facebook