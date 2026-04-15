Torna il Castello delle sorprese sul lago Maggiore | le date e le novità dell' edizione 2026

Il Castello delle sorprese torna nel 2026 sul lago Maggiore, con appuntamenti programmati il 19, 25, 26 aprile e il 1° maggio presso la località di Oleggio Castello, in provincia di Novara. L'evento si svolgerà in queste date, offrendo nuove installazioni e attività rispetto alle edizioni passate. La manifestazione si svolge all’interno di un castello storico situato nel territorio del lago Maggiore.

Il 19, 25, 26 aprile e il 1° maggio 2026 torna il Castello delle sorprese a Oleggio Castello, in provincia di Novara. L'evento, ospitato negli spazi del castello Dal Pozzo affacciati sul lago Maggiore, ha vinto in passato il premio nazionale Italive come miglior appuntamento per bambini e ragazzi.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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