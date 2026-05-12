Fiera di Maggio 2026 Castelnuovo Rangone tra tradizione gastronomia e solidarietà

A Castelnuovo Rangone, la Fiera di Maggio 2026 si svolgerà per otto giorni, offrendo occasioni di incontro tra residenti e visitatori. Durante l’evento, saranno allestite diverse Osterie che proporranno piatti tipici della tradizione locale. La manifestazione prevede momenti di musica, ballo e socializzazione, con l’obiettivo di valorizzare le radici della comunità e promuovere iniziative di solidarietà.

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