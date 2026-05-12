Fiera di Maggio 2026 Castelnuovo Rangone tra tradizione gastronomia e solidarietà
A Castelnuovo Rangone, la Fiera di Maggio 2026 si svolgerà per otto giorni, offrendo occasioni di incontro tra residenti e visitatori. Durante l’evento, saranno allestite diverse Osterie che proporranno piatti tipici della tradizione locale. La manifestazione prevede momenti di musica, ballo e socializzazione, con l’obiettivo di valorizzare le radici della comunità e promuovere iniziative di solidarietà.
Otto giorni per vivere appieno Castelnuovo e la sua gente, otto giorni per stare incompagnia, ballare, divertirsi e gustare i piatti proposti dalle Osterie. Dal 18 al 25 maggio si rinnova l’appuntamento con la centenaria Fiera di Maggio, l’evento organizzato dall’amministrazione comunale di.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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