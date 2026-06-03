Castellabate il Polo MMT cresce ancora | successo per la seconda edizione

A Castellabate si è conclusa con un bilancio positivo la seconda edizione del Polo M.M.T. a San Marco. La manifestazione ha attirato visitatori e operatori, confermando l’interesse per il settore. Non sono stati comunicati numeri specifici di partecipanti o di espositori, ma l’evento si è svolto regolarmente. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle modalità previste e ha coinvolto diverse aziende del settore.

A San Marco di Castellabate si chiude con bilancio positivo la seconda edizione del Polo Fieristico M.M.T., evento dedicato a macchine movimento terra, edilizia e agricoltura. Non solo turismo e mare: il Cilento ha mostrato anche la sua vocazione edile ed agricola con la seconda edizione del Polo Fieristico M.M.T., che si è chiusa a San Marco di Castellabate con un bilancio più che positivo e una partecipazione costante di pubblico e operatori. La manifestazione si è svolta dal 30 maggio al 2 giugno in località Torretta, confermandosi un punto di riferimento per il comparto delle macchine movimento terra, dell’edilizia e dell’agricoltura. Un settore che, per quattro giorni, ha trovato nel territorio cilentano una vetrina strategica per esposizioni, incontri e dimostrazioni operative. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Castellabate, il Polo M.M.T. cresce ancora: successo per la seconda edizione

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