Seconda categoria successo esplosivo che però non dà ancora la matematica Anche l’Olimpia Ostra Vetere deve ancora attendere Il Trecastelli ne fa dieci e pregusta la Prima

Nel campionato di seconda categoria, una squadra ha ottenuto una vittoria significativa con un risultato di dieci a zero, avvicinandosi alla promozione in Prima. L’Olimpia Ostra Vetere, invece, deve ancora aspettare per un risultato che possa garantirle l’accesso ai piani superiori. La squadra di Trecastelli ha già ottenuto dieci successi e spera di conquistare il salto di categoria. L’Ankon Dorica, come già riportato, è stata la prima a raggiungere un risultato importante in questa fase.

L’Ankon Dorica, come raccontato dal Carlino già nell’edizione di domenica, è stata la prima squadra a festeggiare la promozione dalla Seconda alla prima Categoria, dopo un torneo dominato e ben 13 punti di vantaggio sulla più diretta inseguitrice, margine non colmabile con soltanto quattro partite di stagione regolare da disputare. Ma se l’Ankon già festeggia, la Trecastelli Polisportiva pregusta il successo e potrebbe essere la prossima. Dopo la ventiseiesima giornata rimangono infatti otto i punti di vantaggio della squadra di Casucci che tiene a distanza la rivale dell’intero torneo Real Mombaroccio nella maniera più clamorosa: che fosse...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Seconda categoria, successo esplosivo che però non dà ancora la matematica. Anche l’Olimpia Ostra Vetere deve ancora attendere. Il Trecastelli ne fa dieci e pregusta la Prima Seconda categoria, il Gradara impone il pari alla capolista. Allunga l’Olimpia Ostra Vetere, Ankon Dorica verso il traguardo promozione. Trecastelli rifiata, le altre non ne approfittanoSi ferma la marcia vittoriosa del Trecastelli che è costretto al pareggio dal coriaceo Gradara nella quarta giornata di ritorno del girone B di... Seconda categoria, la notizia di giornata è anche l’allungo in vetta dell’Olimpia Ostra Vetere: 5 i punti di vantaggio sull’Aurora Jesi. Trecastelli e Ankon Dorica, è quasi fattaL’allungo dell’Olimpia Ostra Vetere è la notizia del giorno in Seconda Categoria dove invece resta ad un passo la promozione in Prima del...