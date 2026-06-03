Castellabate consegnato il nuovo defibrillatore a Ogliastro Marina nel ricordo di Tommy | un gesto d’amore che salva la vita
Il 1° giugno, sulla terrazza del Paradise Beach a Ogliastro Marina, è stato consegnato un nuovo defibrillatore semiautomatico alla comunità. La cerimonia si è svolta nel ricordo di Tommy, con la presenza di rappresentanti locali e cittadini. Il dispositivo sarà installato in un’area pubblica per interventi di emergenza. La consegna ha rappresentato un momento di solidarietà e attenzione alla sicurezza della zona.
Castellabate, SA – si è svolta lo scorso 1° giugno, sulla terrazza del Paradise Beach a Ogliastro Marina, la cerimonia di consegna del nuovo defibrillatore semiautomatico destinato alla comunità. Un presidio fondamentale per la sicurezza di cittadini e turisti, nato dall’iniziativa dell’associazione ‘Parco Culturale Castellabate Cilento’ per trasformare il dolore per la tragica scomparsa del giovane Tommaso Gorga in un concreto strumento di protezione del prossimo. L’acquisto del dispositivo è stato possibile grazie ai fondi raccolti durante la serata di beneficenza ‘Si può dare di più’, svoltasi lo scorso 27 marzo, e alle generose donazioni di residenti e vacanzieri. 🔗 Leggi su Primacampania.it
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