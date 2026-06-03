Castellabate consegnato il nuovo defibrillatore a Ogliastro Marina nel ricordo di Tommy | un gesto d’amore che salva la vita

Notizia in breve

Il 1° giugno, sulla terrazza del Paradise Beach a Ogliastro Marina, è stato consegnato un nuovo defibrillatore semiautomatico alla comunità. La cerimonia si è svolta nel ricordo di Tommy, con la presenza di rappresentanti locali e cittadini. Il dispositivo sarà installato in un’area pubblica per interventi di emergenza. La consegna ha rappresentato un momento di solidarietà e attenzione alla sicurezza della zona.