Salva la vita a una ragazza | il gesto eroico del carabiniere casertano

Un carabiniere di Caserta ha evitato che una ragazza compisse un gesto estremo, intervenendo in tempo per salvarle la vita. L’episodio si è verificato recentemente e ha coinvolto il militare che, durante un intervento, ha impedito che si verificasse una tragedia. La ragazza si trovava in una situazione di pericolo e il suo salvataggio è stato possibile grazie alla prontezza e al coraggio dell’agente.

Ha salvato la vita a una ragazza che stava per compiere un gesto estremo. L'eroe è il carabiniere casertano Andrea Silvestri. Il militare, in servizio al porto di Trieste, è intervenuto insieme a un collega dopo una segnalazione. Giunti sul posto hanno visto la 28enne già oltre la ringhiera del. 🔗 Leggi su Casertanews.it Fiumicino, Polizia Stradale salva motociclista: un gesto eroicoLa Polizia Stradale è intervenuta nel primo pomeriggio di ieri nei pressi dell’aeroporto di Fiumicino per mettere in sicurezza un motociclista... Colto da un malore lungo l'autostrada a Bassano del Grappa, l'intervento eroico degli agenti gli salva la vitaUn uomo è stato salvato da morte certa grazie all’intervento tempestivo di due agenti della Polizia di Stato a Bassano del Grappa (Vicenza). “Ho la febbre e sono sola”, anziana chiama i carabinieri e chiede aiuto: i militari le portano cibo Temi più discussi: Morte cardiaca improvvisa, il filo da 1,5 mm che può salvare la vita; Acqua che salva la vita: obiettivo raggiunto, grazie ai donatori!; Velletri, atterraggio notturno di un elisoccorso del 118 all'elisuperficie della Scuola Carabinieri: salva la vita a un bambino di 3 anni; Operazione complessa al Monaldi salva la vita a un paziente: Restiamo un'eccellenza. Velletri, atterraggio notturno di un elisoccorso del 118 all'elisuperficie della Scuola Carabinieri: salva la vita a un bambino di 3 anniVelletri, nella notte tra Pasqua e Pasquetta, il 2° Reggimento Carabinieri ha messo in campo la sua straordinaria operatività, poco dopo la mezzanotte, ... ilmessaggero.it Lo sport salva la vita: al Senato un convegno per ribadire l’importanza dell’attività come strumento di prevenzione per la violenza contro le donneL’importanza dello sport per il benessere fisico e metafisico, ma anche uno strumento concreto di prevenzione della violenza contro le donne. Da questa premessa nasce il convegno Sana e Salva – ... affaritaliani.it Niente condanne a Trump Il cessate il fuoco salva Giorgia in difficoltà per la guerra scatenata dal suo beniamino Ma su Israele sarà, per la prima volta, dura Almeno a parole David Romoli, l’Unità x.com Europa League, Hernandez salva il Betis su rigore: 1-1 a Braga, la qualificazione si deciderà a Siviglia - facebook.com facebook