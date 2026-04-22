Se muori tu muoio anche io | il gesto eroico del carabiniere che salva la vita a un uomo

Un carabiniere ha salvato la vita di un uomo che intendeva suicidarsi. Dopo aver ricevuto messaggi vocali di richiesta di aiuto, si è recato sugli scogli di Numana, dove ha affrontato un tentativo di gesto estremo. Il suo intervento ha impedito che l’uomo sigettasse nel vuoto, dimostrando un gesto di grande coraggio in una situazione di emergenza.

Un grido di disperazione affidato ai messaggi vocali poi il gesto eroico sugli scogli di Numana: un carabiniere è pronto a tutto pur di salvare la vita di un uomo che vuole farla finita. «Se ti butti, vengo giù con te». In questa frase c’è tutto il coraggio e l’amore di un brigadiere che, sugli scogli di Numana, ha deciso di rischiare il tutto per tutto pur di salvare la vita di un uomo disperato che poco prima aveva mandato dei messaggi alla moglie annunciando che si sarebbe tolto la vita. Tutto è iniziato con quei messaggi vocali allarmanti inviati alla moglie a cui annunciava l’intenzione di farla finita. In sottofondo si sentiva il fragore delle onde del mare, un dettaglio che lei, disperata, ha immediatamente comunicato alle forse dell’ordine che sono intervenute prontamente, setacciando la zona del mare.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - “Se muori tu, muoio anche io”: il gesto eroico del carabiniere che salva la vita a un uomo Notizie correlate Leggi anche: "Se cadi tu, cado anche io con te". Il carabiniere salva un uomo che voleva suicidarsi Leggi anche: Salva la vita a una ragazza: il gesto eroico del carabiniere casertano