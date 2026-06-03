Castelbuono dopo la frana in gara il consolidamento del versante di via Tenente Forte
Dopo una frana, le autorità hanno avviato i lavori di consolidamento del versante di via Tenente Ernesto Forte a Castelbuono, Palermo. La procedura rientra in un intervento della struttura regionale per il contrasto del dissesto idrogeologico, con l’obiettivo di mettere in sicurezza l’area. I lavori sono stati avviati subito dopo l’incidente e riguardano interventi di stabilizzazione del terreno. La Regione Sicilia coordina le operazioni di messa in sicurezza.
La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, avvia la messa in sicurezza di via Tenente Ernesto Forte a Castelbuono, in provincia di Palermo. Gli uffici diretti da Sergio Tumminello hanno pubblicato il bando di gara da 2. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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