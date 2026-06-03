Castelbuono dopo la frana in gara il consolidamento del versante di via Tenente Forte

Notizia in breve

Dopo una frana, le autorità hanno avviato i lavori di consolidamento del versante di via Tenente Ernesto Forte a Castelbuono, Palermo. La procedura rientra in un intervento della struttura regionale per il contrasto del dissesto idrogeologico, con l’obiettivo di mettere in sicurezza l’area. I lavori sono stati avviati subito dopo l’incidente e riguardano interventi di stabilizzazione del terreno. La Regione Sicilia coordina le operazioni di messa in sicurezza.