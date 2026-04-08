Frana di Petacciato progettazione del consolidamento | geologo tra l’annuncio e il bando trascorsi quasi cinque anni Sigea eventi che richiederebbero interventi ben più tempestivi

Nel 2021 la Regione Molise annunciò l’imminente avvio di una gara per il progetto di consolidamento della frana di Petacciato. A quasi cinque anni di distanza, il processo di progettazione sembra ancora in fase preliminare, secondo quanto dichiarato da Sigea, che sottolinea come interventi di questo tipo richiedano tempi più rapidi. La situazione ha suscitato attenzione tra le autorità locali e i residenti della zona.

Di seguito un comunicato diffuso da Sigea: “Nel 2021 la Regione Molise annunciava l’imminente gara di progettazione per il consolidamento idrogeologico del versante Nord-Est a valle dell’abitato, con un impegno economico complessivo di oltre 40 milioni di euro, uno dei più ingenti investimenti mai stanziati in Italia per la mitigazione dei rischi di dissesto. Tuttavia, come evidenziano anche le statistiche della Corte dei Conti, mediamente servono cinque anni dalla progettazione alla completa realizzazione delle opere necessarie. Nel caso di Petacciato, il bando per l’affidamento congiunto di progettazione esecutiva e realizzazione dell’intervento è stato pubblicato solo a dicembre 2025, a fronte di eventi che richiederebbero interventi ben più tempestivi”. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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