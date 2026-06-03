Cassonetti nel degrado costante in via Norvegia
I cassonetti in via Norvegia sono spesso circondati da rifiuti abbandonati, con sacchetti aperti e materiali sparsi nelle vicinanze. La situazione di incuria si ripete da anni, causando un accumulo di spazzatura che rende la strada difficile da vivere. I residenti segnalano che il problema si aggrava frequentemente, senza che ci siano interventi efficaci da parte delle autorità competenti.
Situazione di degrado che ormai da anni affligge via Norvegia diventata insostenibile per noi residenti. Nonostante le innumerevoli segnalazioni inoltrate al Comune di Pisa, il problema persiste. L'area in cui sono posizionati i cassonetti è costantemente sommersa dai rifiuti, come potete vedere. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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