Cassonetti nel degrado costante in via Norvegia

Notizia in breve

I cassonetti in via Norvegia sono spesso circondati da rifiuti abbandonati, con sacchetti aperti e materiali sparsi nelle vicinanze. La situazione di incuria si ripete da anni, causando un accumulo di spazzatura che rende la strada difficile da vivere. I residenti segnalano che il problema si aggrava frequentemente, senza che ci siano interventi efficaci da parte delle autorità competenti.