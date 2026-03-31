È iniziata una nuova fase nella gestione dei rifiuti tessili in città con l'installazione di nuovi cassonetti dedicati alla raccolta degli abiti usati. Il progetto mira a ridurre gli abbandoni selvaggi e a migliorare la qualità dell’ambiente urbano. Questi contenitori sono stati posizionati in diverse zone, con l’obiettivo di facilitare il conferimento corretto e prevenire comportamenti scorretti.

Il progetto punta a risolvere le criticità legate agli abbandoni impropri e a garantire un impatto ambientale e sociale positivo per tutta la cittadinanza. Solo le verifiche sul campo nei prossimi mesi potranno misurare l’effettivo risultato ottenuto e confermare la scelta dell’Amministrazione. Il Comune di Abbiategrasso ha presentato ufficialmente pochi giorni fa il nuovo sistema di gestione per la raccolta degli abiti usati che identifica come principale novità l’ingresso di Humana People in qualità di partner strategico di Amaga. A spiegare cosa abbia portato a questo cambio di rotta è stato in particolare l’assessore all’Ecologia, Valter... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Raccolta degli abiti usati. Parte la rivoluzione. Pronti i nuovi cassonetti contro inciviltà e degrado

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