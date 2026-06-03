Cassino maxi sequestro di scarpe e abbigliamento contraffatto Denunciati due coniugi

A Cassino, le forze di polizia hanno sequestrato un ingente quantitativo di scarpe e abbigliamento contraffatti. Due coniugi sono stati denunciati nell’ambito dell’operazione. Il sequestro riguarda prodotti privi di autorizzazione e marchi falsificati. L’operazione si inserisce in un’attività di contrasto alla vendita di merce illecita nel settore della moda. I beni sequestrati verranno sottoposti a confisca, mentre le persone coinvolte sono state denunciate per violazione delle norme sulla proprietà intellettuale.

Un nuovo e importante colpo al mercato del falso è stato inferto dai finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone. Al termine di una complessa indagine volta a ricostruire la filiera della contraffazione e a tutelare il Made in Italy, i militari del Gruppo di Cassino hanno sequestrato circa 1. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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