La Guardia di Finanza ha condotto un'operazione tra Taranto e Statte, sequestrando una grande quantità di carburante proveniente da attività illegali. Otto persone sono state denunciate nell'ambito dell'indagine. Il sequestro riguarda prodotti petroliferi non autorizzati, e l'intervento si inserisce in un'azione volta a contrastare il contrabbando di carburanti.

Tarantini Time Quotidiano Operazione della Guardia di Finanza tra Taranto e Statte contro il contrabbando di prodotti petroliferi. I militari del Comando Provinciale, in coordinamento con la Procura, hanno sequestrato oltre 30mila litri di carburante di provenienza illecita. Si tratta di benzina, gasolio per autotrazione, carburante “avio” e gasolio agricolo a tassazione agevolata, stoccati in cisterne – anche di grandi dimensioni – dotate di pompe e sistemi di erogazione, utilizzabili come veri e propri distributori abusivi. Particolarmente pericoloso il carburante “avio”, altamente infiammabile, che se miscelato con il gasolio e utilizzato nei veicoli avrebbe potuto provocare gravi rischi per la sicurezza stradale e danni ai mezzi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Maxi sequestro di carburante illegale, 8 denunciati

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