Operazione Gamba corta | maxi sequestro di design contraffatto

Le autorità hanno effettuato un’operazione denominata “Gamba corta” che ha portato al sequestro di un’ingente quantità di mobili e complementi d’arredo falsificati. La guardia di finanza di Torino, sotto la supervisione della Procura locale, ha smantellato una rete criminale coinvolta nella produzione e nella distribuzione di prodotti di design contraffatti. L’operazione ha portato a numerosi sequestri e all’arresto di alcune persone.