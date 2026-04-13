Operazione Gamba corta | maxi sequestro di design contraffatto
Le autorità hanno effettuato un’operazione denominata “Gamba corta” che ha portato al sequestro di un’ingente quantità di mobili e complementi d’arredo falsificati. La guardia di finanza di Torino, sotto la supervisione della Procura locale, ha smantellato una rete criminale coinvolta nella produzione e nella distribuzione di prodotti di design contraffatti. L’operazione ha portato a numerosi sequestri e all’arresto di alcune persone.
La guardia di finanza di Torino, coordinata dalla locale Procura, ha smantellato una rete criminale dedita alla contraffazione di complementi d’arredo iconici. L’operazione ha colpito l’intera filiera del falso Made in Italy. Sequestri anche in provincia di Lecce.Qui l'articoloLeccePrima è anche.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Operazione "Gamba Corta": arredamento contraffatto sotto sequestro. La rotta del falso dalla Puglia al PiemonteUn giro d’affari illecito che imitava le grandi firme del design italiano, smantellato all'alba dai militari del Nucleo di Polizia...
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