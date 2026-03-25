Caso Vildoza la Procura chiede l’archiviazione per il player virtussino e la moglie Milika

La Procura ha chiesto l’archiviazione per il giocatore di basket e per la moglie, riguardo a un’indagine in corso. La decisione si basa su elementi raccolti durante le indagini, senza ulteriori dettagli disponibili al momento. La richiesta di archiviazione è stata presentata di recente, e la decisione finale sarà presa dal giudice in seguito a eventuali valutazioni successive.

Bologna, 25 marzo 2026 – La Procura ha chiesto l’ archiviazione per il player virtussino Luca Vildoza e per sua moglie, la pallavolista Milika Tasic, accusati di lesioni in relazione a un episodio avvenuto la sera del 15 ottobre scorso sui viali di circonvallazione, che ha visto protagonista un' operatrice della Croce Rossa. “Benché non abbia ancora letto nel dettaglio le motivazioni della richiesta di archiviazione formulata dalla Procura – dice la loro legale, l’avvocato Giulia Maria Bellipario, che assiste la coppia assieme al collega Mattia Grassani – manifesto la mia profonda soddisfazione per l'esito dell'indagine a carico dei miei assistiti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caso Vildoza, la Procura chiede l’archiviazione per il player virtussino e la moglie Milika Articoli correlati Vildoza e la moglie Milika escono dal tribunale di Bologna, il videoL'udienza per valutare la legittimità dell'arresto del playmaker argentino della Virtus accusati di lesioni ai danni di un'operatrice di un'ambulanza... Neonato di 53 giorni morto dopo la caduta dal passeggino: la Procura chiede archiviazione del caso“Ritenuto che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna, si... Contenuti e approfondimenti su Caso Vildoza Aggressione all'ambulanza, chiesta l'archiviazione per Vildoza e la moglieL'episodio a ottobre ai danni di un'operatrice della Croce Rossa; i due vennero arrestati ma la misura cautelare non venne convalidata ... rainews.it Caso Vildoza, chiuse le indagini dopo l’aggressione alla volontaria della Croce Rossa: cosa succede oraBologna, 12 febbraio 2026 – Caso Vildoza, chiuse le indagini: notificato il 415 bis al giocatore della Virtus Basket, Luca Vildoza, e alla moglie Milica Tasic, accusati di avere aggredito una ... ilrestodelcarlino.it