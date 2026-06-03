Caso-Sogepu è tutti contro tutti La partecipata accende la politica

A un anno dalle elezioni comunali, la disputa sulla partecipata Sogepu ha portato a circa dieci comunicati in un giorno, scatenando un acceso scambio di opinioni tra le parti coinvolte. La questione ha acceso il dibattito politico, con dichiarazioni contrastanti e accuse reciproche. Nessuna decisione ufficiale è stata annunciata, ma il confronto pubblico si è intensificato, evidenziando tensioni tra gli attori coinvolti.

A un anno dalle elezioni comunali la politica si ‘riscalda’ attorno alla questione Sogepu con una decina di comunicati in 24 ore che hanno dato vita a un vivace scambio di vedute. A tenere banco è il rinnovo delle cariche del Cda della partecipata, alla luce della complessa vicenda giudiziaria (che verrà nuovamente affrontata nell’udienza del 24 giugno). A innescare la bagarre è stata una lettera aperta diramata da Casa Democratica che allo scadere del tempo utile per la presentazione delle candidature per il nuovo CdA di Sogepu, lamentava il fatto che l’Unione Comunale del Pd sia stata estromessa dal confronto e dalla partecipazione: "Stante la delicatissima situazione della nostra principale partecipata, non solo per le vicende di carattere giudiziario, ma anche interne era giusto un confronto largo, plurale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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